PAMJE: Rusia e bombardon rëndë qytetin ukrainas

Momentet e bombardimeve janë kapur në video, të cilat më pas janë shpërndarë nga ish-diplomati ukrainas, Olexander Scherba, në ‘Twitter’ në profilin e tij, shkruan lajmi.net.

“#Mikolaiv nën sulm të rëndë tanimë. Budallenjtë e Putinit nuk mbërrijnë të luftojnë me Ukrainën ballë përballë, andaj ngushëllohen duke vepruar ashtu siç bënë në Grozni dhe Alepo. Frikacakë e kriminelë”, ka shkruar Scherba në profilin e tij.

VIDEO:

#Mykolaiv under heavy shelling right now. Putin’s goons can’t beat Ukraine face-to-face – so, they resort to what they did in Grozny and Aleppo. Cowards and criminals. #StandWithUkraine #PutinsWar #PutinWarCriminal #RussianInvasion pic.twitter.com/tBRwkXIg7u

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 11, 2022