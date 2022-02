Pamje rrëqethëse: Ukrainasit tentojnë të bllokojnë tanket e Putinit me trupin e tyre

Në video, tanket shihen duke lëvizur në rrugët në Bakhmach, i cili është në verilindje të kryeqytetit ukrainas të Kievit.

CNN ka konfirmuar autenticitetin dhe vendndodhjen e videos së përhapur në ‘Twitter’, përcjell lajmi.net.

“Ata po vendosin biçikletat e tyre poshtë tankeve ruse”, dëgjohet duke thënë një person në video.

Pastaj një burrë kalon përpara tjetrit dhe hidhet sipër tankut.

Tanku vazhdon të lëvizë përkundër kësaj.

“Njerëzit i luten tankeve të ndalojnë”, dëgjohet një persion duke thënë në video. /Lajmi.net/

#Russian tanks (marked “O”) passing through Bakhmach near Chernihiv #Ukraine

Someone actually tried to stop one (!) and more joined. pic.twitter.com/pVpqD67gtw

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 26, 2022