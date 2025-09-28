Pamje që po e shqetëson çdo tifozë, pse gjyqtari nuk e lejoi Calafiorin ta përdorte peshqirin?

Skuadra e Arsenalit shënoi fitore spektakolare ndaj Neëcastle Unitedit 1:2, në ndeshjen e vlefshme për javën e gjashtë në Premier League. Në minutën e 27’të ndodhi një moment interesant, ku protagonist ishte mbrojtësi italian, Calafiori dhe gjyqtari. Calafiori mori peshqirin e portierit Nick Pope dhe shkoi tek auti për ta pastruar topin. Megjithatë, gjyqtari vrapi…

Sport

28/09/2025 23:24

Skuadra e Arsenalit shënoi fitore spektakolare ndaj Neëcastle Unitedit 1:2, në ndeshjen e vlefshme për javën e gjashtë në Premier League.

Në minutën e 27’të ndodhi një moment interesant, ku protagonist ishte mbrojtësi italian, Calafiori dhe gjyqtari.

Calafiori mori peshqirin e portierit Nick Pope dhe shkoi tek auti për ta pastruar topin. Megjithatë, gjyqtari vrapi shpejt dhe s’e lejoi lojtarin ta bënte një gjë të tillë.

Asnjë rregullore nuk ta mohon të drejtën e pastrimit të topit, andaj ky rast po diskutohet shumë në rrjetet sociale.

Gjyqtari bëri disa gabime gjatë ndeshjes, dhe u kritikua shumë.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2025

Arsenali fiton me përmbysje në ndeshjen dramatike ndaj Newcastle

September 28, 2025

Bersant Celina realizon eurogol në Suedi, goditja e tij ishte fatale...

September 28, 2025

Përleshje mes tifozëve në Ferizaj, lëndohen dy policë dhe shoqërohen katër...

September 28, 2025

Amir Rrahmani lëndohet përsëri, do t’i mungojë edhe Kosovës gjatë muajit...

September 28, 2025

Amorim pas humbjes ndaj Brentfordit: Shkarkimi im? Nuk kam frikë

September 27, 2025

Juventusi publikon listën për ndeshjen ndaj Atalantës – Edon Zhegrova pjesë...

Lajme të fundit

Krasniqi: Antiamerikanizmi kronik i Kurtit – politikë e...

Kryeziu: Politikës sonë i mungojnë njerëzit normal

Peci: S’keni bërë asgjë për rastet sociale, Tahiri:...

Gjendet pa shenja jete një shtetase gjermane në një hotel në Prizren