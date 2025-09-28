Pamje që po e shqetëson çdo tifozë, pse gjyqtari nuk e lejoi Calafiorin ta përdorte peshqirin?
Skuadra e Arsenalit shënoi fitore spektakolare ndaj Neëcastle Unitedit 1:2, në ndeshjen e vlefshme për javën e gjashtë në Premier League. Në minutën e 27’të ndodhi një moment interesant, ku protagonist ishte mbrojtësi italian, Calafiori dhe gjyqtari. Calafiori mori peshqirin e portierit Nick Pope dhe shkoi tek auti për ta pastruar topin. Megjithatë, gjyqtari vrapi…
Sport
Skuadra e Arsenalit shënoi fitore spektakolare ndaj Neëcastle Unitedit 1:2, në ndeshjen e vlefshme për javën e gjashtë në Premier League.
Në minutën e 27’të ndodhi një moment interesant, ku protagonist ishte mbrojtësi italian, Calafiori dhe gjyqtari.
Calafiori mori peshqirin e portierit Nick Pope dhe shkoi tek auti për ta pastruar topin. Megjithatë, gjyqtari vrapi shpejt dhe s’e lejoi lojtarin ta bënte një gjë të tillë.
Asnjë rregullore nuk ta mohon të drejtën e pastrimit të topit, andaj ky rast po diskutohet shumë në rrjetet sociale.
Gjyqtari bëri disa gabime gjatë ndeshjes, dhe u kritikua shumë.