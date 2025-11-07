Pamje nga vendi ku një këmbësor u godit për vdekje në Prizren

Një këmbësor ka humbur jetën pas një aksidenti trafiku në Prizren. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, raporton lajmi.net “Sot rreth orës 18:12, në rrugën ‘Ismajl Kryeziu’, ka ndodhur një aksident trafiku – goditje e një këmbësori, i cili fatkeqësisht ka përfunduar me fatalitet. Menjëherë pas marrjes së…

Lajme

07/11/2025 20:03

Një këmbësor ka humbur jetën pas një aksidenti trafiku në Prizren.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, raporton lajmi.net

“Sot rreth orës 18:12, në rrugën ‘Ismajl Kryeziu’, ka ndodhur një aksident trafiku – goditje e një këmbësori, i cili fatkeqësisht ka përfunduar me fatalitet. Menjëherë pas marrjes së informatës, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe eprorët përkatës. Viktima është një mashkull i moshuar, i cili deri më tani mbetet i paidentifikuar”, tha Bytyqi.

Ai shtoi se shoferi i dyshuari është një zyrtar policor nga Prizreni, i cili në momentin e aksidentit ndodhej jashtë detyrës zyrtare dhe lëvizte me automjetin e tij privat.

“I dyshuari aktualisht ndodhet në Stacionin Policor të Prizrenit. Për veprimet e mëtejshme administrative dhe penale, do të koordinohemi me Inspektoratin Policor të Kosovës (IPK) dhe Prokurorin Kujdestar. Për këtë rast do t’ju njoftojmë me kohë”, tha ai./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2025

“Sytë ja shpofsha”, kërcënohet Bali Muharremaj

Lajme të fundit

“Sytë ja shpofsha”, kërcënohet Bali Muharremaj

Kleofina flet për dasmën 1 milion dollarëshe me...

Kërkohet paraburgim për të dyshuarin e vrasjes së...

Azemi: Kosova po importon 1 milion euro në...