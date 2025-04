Pamje nga vendi i ngjarjes ku humbi jetën gruaja pasi ra nga kati i shtatë i një ndërtese në Prishtinë

Një vdekje e dyshimtë raportohet të ketë ndodhur sot në Prishtinë.

Dyshohet se viktima femër kosovare ka rënë nga kati i shtatë i një ndërtese në lagjen “Lakrishtë”, transmeton lajmi.net.

Policia dhe ambulanca kanë dalur menjëherë në vendin e ngjarjes.

Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net Flora Ahmeti zëdhënëse e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës.

“Rreth orës 16:00, kemi pranuar informatën se një person (femër) ka rënë nga një objekt në lagjen Lakrishtë, në Prishtinë dhe e njëjta ka vdekur. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje.

Policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”, ka konfirmuar Flora Ahmeti.

Lajmi.net ka siguruar pamje nga vendi i ngjarjes: