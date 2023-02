Pamje nga tre laboratorë të drogës të zbuluar në veri, arrestohen dy serbë të dyshimtë Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, në rajonin e Mitrovicës veri, ka realizuar një operacion policor antidrogë, me mbështetjen edhe të njësive tjera relevante policore. Operacioni policor i koduar me emrin “Shpata” është realizuar në tri lokacione të ndryshme, transmeton lajmi.net. “Gjatë realizimi të këtij operacioni antidrogë është arritur të…