Pamje nga sulmi me granatë ndaj kreut të Bordit të Trepçës – policia del me detaje për rastin Një granatë dore është hedhur në oborrin e shtëpisë së Bahri Hysenit, kryesuesit të bordit të “Trepçës”, në Mitrovicë. Nga Policia e Kosovës kanë dhënë për lajmi.net detaje lidhur me rastin. Ilmi Prekazi, zëdhënës i Policisë për rajonin e Mitrovicës, ka thënë se nga mjeti shpërthyes, Hysenit i janë dëmtuar dy automjete dhe një pjesë…