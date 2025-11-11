Pamje nga përleshja brutale në Istog, u përdor edhe sëpata – njëri u bë për spital
Janë publikuar pamjet e incidentit që ndodhi sot në Istog, atje ku dy persona u përleshën, e njëri prej tyre pësoi lëndim nga sëpata. Siç konfirmoi zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i dyshuari është arratisur nga vendi i ngjarjes. “I lënduari është dërguar për trajtim mjekësor në Emergjencën e spitalit rajonal,…
Lajme
Janë publikuar pamjet e incidentit që ndodhi sot në Istog, atje ku dy persona u përleshën, e njëri prej tyre pësoi lëndim nga sëpata.
Siç konfirmoi zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i dyshuari është arratisur nga vendi i ngjarjes.
“I lënduari është dërguar për trajtim mjekësor në Emergjencën e spitalit rajonal, dhe sipas informacioneve është jashtë rrezikut për jetën. I dyshuari është arratisur nga vendi i ngjarjes. I njëjti është i njohur për policinë dhe është në kërkim”, deklaroi Gashi.