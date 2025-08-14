Pamje nga Novi Sadi, raportohet se janë demoluar krejtësisht zyrat e partisë së Vuçiq
Në Beograd dhe Novi Sad, të enjten mbrëma, përsëri janë shënuar incidente gjatë protestave kundër Qeverisë serbe, të cilat u thirrën nga studentët që prej muajsh po bllokojnë institucionet e arsimit të lartë. Portali Kossev ka publikuar pamje nga Novi Sad, ku raportohet se janë demoluar krejtësisht zyrat e partisë së Vuçiq.
