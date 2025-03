Pamje nga momenti kur ka shpërthyer zjarri në diskotekën në Maqedoni të Veriut

Deri tani se të vdekur si pasojë e zjarrit janë 51 persona dhe mbi 100 të tjerë janë lënduar që po marrin tretman mjekësor.

Sipas Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë së Veriut deri tani dyshohet se zjarri ka shpërthyer si pasojë e mjeteve piroteknike.

Më poshtë e keni një video nga momenti i shpërthimit të zjarrit:

😱Pyrotechnics killed at least 50 people at a disco in Kočani in North Macedonia, and about a hundred more were injured, the Makfax agency reports. The fire broke out during a concert, with about 1,500 people in attendance.

At about 3 a.m., someone from the crowd launched a… pic.twitter.com/XeBnlJ0b9u

— Zlatti71 (@Zlatti_71) March 16, 2025