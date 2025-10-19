Pamje nga aksioni i Prokurorisë Speciale në Zveçan e Zubin Potok

Janë publikuar pamje nga aksioni i Prokurorisë Speciale në Komunën e Zubin Potokut dhe të Zveçanit. “Jepi Zë”, ka ndarë imazhe nga bastistjet që Prokuroria Speciale, në bashkëpunim me Policinë e Kosovsës, po zhvillon në nëntë loakcione. Sipas njoftimit të lëshuar për media, hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve…

19/10/2025 08:46

Janë publikuar pamje nga aksioni i Prokurorisë Speciale në Komunën e Zubin Potokut dhe të Zveçanit.

“Jepi Zë”, ka ndarë imazhe nga bastistjet që Prokuroria Speciale, në bashkëpunim me Policinë e Kosovsës, po zhvillon në nëntë loakcione.

Sipas njoftimit të lëshuar për media, hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, janë duke e zbatuar një urdhër të Gjykatës, me kërkesë të Prokurorisë Speciale, për të kryer bastisje nën dyshimin për kryerjen e veprave penale:

– Rrezikimin e personelit të Kombeve të Bashkuara ose personelit në marrëdhënie me to;

– Vrasje të Rëndë;

– Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.

