Pamje nga aksident i rëndë: Ish-futbollisti i Lazios “fluturon” me veturë, përfundon në një sallë sportive

Mesfushori maroken, Sofian Kiyine u transportua në dhomën e urgjencës të një spitali lokal pas një aksidenti të rëndë me veturë pranë qytetit belg të Liege, bëri të ditur klubi i tij.

Klubi belg i futbollit OH Leuven tha se jeta e Kiyine nuk është në rrezik pa elaboruar gjendjen e tij, përcjell lajmi.net.

Aksidenti ndodhi mbrëmjen e së enjtes kur, sipas raportimeve të mediave lokale, Kiyine humbi kontrollin e veturës së tij me shpejtësi të madhe dhe automjeti përfundoi duke u përplasur në një sallë sportive.

The incredible moment Belgian footballer Sofian Kiyine’s car flies through the air, crashing through a gymnasium wall.

Luckily, he’s still alive. 😯 pic.twitter.com/DfjGHTjfvY

— The Sportsman (@TheSportsman) March 31, 2023