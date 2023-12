PAMJE: Momenti kur vrasësi i Liridona Ademajt hynë në restorant ku po darkonin familja Murseli

Mediat në vend kanë siguruar pamjet ekskluzive ku shfaqet në të njëjtin restorant edhe i dyshuari për vrasjen e Liridona Ademaj, Granit Plava.

Pamjet tregojnë se Plava futet në restorantin ku po darkonin familja Murseli pak pas tyre dhe i njëjti është kamofluar me një kapelë në kokë.

Pas përfundimit të ndejës së tyre, Naimi bashkë me Liridonën dhe fëmijët janë nisur me veturën e tyre, deri kur arritën në rrugën ‘Dalip Alshiqi’ e ku gjoja u kanë dalë në pritë grabitësit e armatosur, që në fakt ishte Plava, i cili dyshohet se e qëlloi nga afërsia Liridonën me plumb në qafë./Sinjali