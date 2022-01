PAMJE/ Me buqetë me lule në dorë, momenti kur autori ekzekuton me një plumb në kokë shqiptarin në Ekuador

Ergys Dashi u ekzekutua mbrëmjen e së shtunës në Guayaquil të Ekuadorit me një plumb në kokë. Autori, i cili mbante në dorë një buqetë me lule, vjen me vrap në drejtim të tryezës ku ai ishte ulur, e qëlloi në kokë dhe u largua me vrap.