Pamje ekskluzive: Momenti kur motoçiklisti nxjerr armën dhe gjuan në drejtimi të veturës BMW në Prishtinë Lajmi.net ka siguruar pamjet ekskluzive të gjuajtjes me armë në rrugën ‘Isa Kastrati’ në lagjen ‘Bregu i Diellit’ në kryeqytet, ku në video shihet motoçiklisti që shti me armë në drejtim të një veture me targa vendore. Pamjet tregojnë se motoçiklist në përballje me veturën e tipit BMW gjuan me armë dhe më pas kthehet…