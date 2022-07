Pamje e re e “Soliterëve” në Prishtinë, rinovimi përfundon në shtator Me fasadë ventiluese të re, duke ruajtur gjendjen burimore të tyre, është pamja që do marrin “Soliterët” e Prishtinës. Pas shumë vjetësh në një gjendje të mjerueshme, ka filluar rinovimi i 5 objekteve që karakterizojnë lagjen e “Ulpianës”. Në kuadër të kësaj do të bëhet edhe vendosja e dritareve të reja që së bashku me…