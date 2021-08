Pamje apokaliptike: Publikohen momentet kur kafshët përpiqen t’i shpëtojnë flakëve (Pamje rrëqethëse)

Zjarrfikësit dhe qytetarë të thjeshtë arritën të shpëtonin dhjetëra kafshë. Fotoja e një vajze që përqafon kalin e saj në zjarr dhe zjarrfikësit që përpiqen t’i japin ujë një qeni, ndërsa një tjetër i fut këmbën në ujë për t’i qetësuar plagën e shkaktuar nga zjarri po bëjnë xhiron e rrjetit.

Pamje të tjera trishtuese janë imazhet e kuajve duke vrapuar për t’i shpëtuar flakëve. Sipas Sekretarit të Përgjithshëm të Federatës Greke të Kuajve, disa kuaj u transportuan me kamionë.

Shumë pronarë, me postimet e tyre në rrjetet sociale, po kërkojnë kafshët shtëpiake, ndërsa disa dashamirës të kafshëve që janë kujdesur për to, i publikojnë ato në internet, me shpresën se do të gjejnë përsëri familjen e tyre.