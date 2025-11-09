Pamje- Albin Kurti shkon në Mitrovicë për të festu bashk me Faton Pecin- pak në shi e pak në tollovi
Pasi festoi me Valon Prebrezën në Fushë-Kosovë e me Halil Thaçin në Obiliq, kreu i Vetëvendosjes shkoi drejt jugut të Mitrovicës për të festuar bashkë me përkrahësit e tanimë fituesin e zgjedhjeve atje, Faton Peci. Kurti është parë në mesin e shumë qytetarëve të cilët u mblodhën sonte për të festuar. Në një moment Kurti…
Lajme
Pasi festoi me Valon Prebrezën në Fushë-Kosovë e me Halil Thaçin në Obiliq, kreu i Vetëvendosjes shkoi drejt jugut të Mitrovicës për të festuar bashkë me përkrahësit e tanimë fituesin e zgjedhjeve atje, Faton Peci.
Kurti është parë në mesin e shumë qytetarëve të cilët u mblodhën sonte për të festuar.
Në një moment Kurti largon edhe setrën si shkak i tollovisë së krijuar, derisa Armend Muja bërtet që të mos shtyhen e të presin.
Pas kësaj, dikush bënte fotografi me të parin e VV-së, e ai bashkë me Faton Pecin çonin përshëndetje nga larg për përkrahësit.
Madje Kurtit iu vendos edhe një plis, e nga euforia e festës në disa momente nuk merrej vesh as çfarë po ndodhte.
Numër i madh i njerëzve u mblodhën për të festuar fitoren e Faton Pecit, me 53.53%./Lajmi.net/