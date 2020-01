Palmer takon ambasadoren Yuri Kim, dy çështjet që u diskutuan për Shqipërinë

Ndërkohë, ambasadorja Kim ka zhvilluar së fundmi një takim me Matthew Palmer, Zv.Ndihmës Sekretari i Shtetit dhe i Dërguari i Veçantë për Balkanin Perëndimor, me të cilin ka diskutuar qëndrimet e Shqipërisë ndaj Iranit, si dhe dialogun e nisur për reformën zgjedhore.

“Zv.Ndihmës Sekretari i Shtetit dhe i Dërguari i Veçantë për Balkanin Perëndimor Matthew Palmer u takua me Ambasadoren Yuri Kim për të diskutuar qëndrimin e guximshëm dhe parimor të Shqipërisë mbi Iranin, si dhe lajmin pozitiv lidhur me përkushtimin ndërpartiak për të realizuar reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR”, thuhet në reagimin e Ambasadës së SHBA-së në Tiranë.

“SHBA qëndron krah Shqipërisë”, mbyllet reagimi i ambasadës. /TCh/