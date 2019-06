Palmer nesër në Beograd, a do ta bind Serbinë që të ndryshojë qëndrim për Kosovën

Zëvendësndihmës-sekretari i Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Matthew Palmer, nesër do ta vizitojë Serbinë.

Zëvendësndihmës-sekretari i Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Matthew Palmer, gjatë ditës së nesërme do të zhvillojë vizitë zyrtare në Serbi.

Palmer, do të zhvillojë takime të ndara me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq dhe kryeministren Ana Bërnabiq.

Sipas medieve serbe, temë kryesore e këtyre takimeve do të jetë Kosova, transmeton lajmi.net.

Sipas raportimeve, Palmer, nesër në Serbi pritet të sjellë një pozicion të rishikuar të Shteteve të Bashkuara mbi Kosovën apo do të përsëriten të njëjtat “histori”, pas takimit me samitin shtetëror të Serbisë?

Nga qëndrimi i vendosur i Shteteve të Bashkuara se çështja e Kosovës u zgjidh në vitin 2008, me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, shumë gjëra kanë ndryshuar deri më sot.

Deklaratat e zyrtarëve amerikanë në muajt e fundit kanë treguar se qëndrimi i Uashingtonit mbi Serbinë po ndryshon, i cili tani është i gatshëm të mbështesë çdo marrëveshje Beograd-Prishtinë që është e pranueshme nga të dyja palët.

Kjo mbështetet edhe nga deklarata e fundit e Palmer, e cila tha se Shtetet e Bashkuara nuk i tërheqin vijat e kuqe në procesin e dialogut, në lidhje me atë për të cilën do të flisnin të dyja palët, por kjo nuk do të thotë që të gjitha opsionet janë të hapura.

“Për momentin ne jemi më të interesuar që t’i kthejmë të dyja palët në tryezën e negociatave, ta rinovojmë dialogun dhe të përparojmë në atë marrëveshje, hap pas hapi. Unë nuk mendoj se vendosja e afateve artificiale do të ndihmonte në këtë proces, por ne do të dëshironim të vazhdojmë negociatat sa më shpejt të jetë e mundur”, kishte deklaruar Palmer në një intervistë për Zërin e Amerikës, i cili kishte theksuar nevojën për Beogradin dhe Prishtina për t’u kthyer në tryezën e negociatave.

Mirëpo, sipas njohësve të çështjeve politike në Serbi, takimi i nesërm nuk do të sjellë ndonjë risi.

Diplomati serbe i karrierës, Zoran Millivojeviq, thotë se takimi i nesërm nuk do të sjellë ndonjë risi e as revolucion pasi që siç u shpreh ai, qëndrimi i SHBA-së për çështjen e Kosovës nuk ka ndryshuar.

“Po e përsëris qëndrimin e administratës së Presidentit Trump, se ata janë të interesuar për zgjidhjen, se nuk ka linja të kuqe, që t’i lënë të dy palët të bien dakord. Nuk duhet të presim asgjë ekskluzive. Asgjë nuk do të ndryshojë, përveç se do të përsërisë nevojën për rivendosjen e dialogut dhe, në njëfarë mënyre, të kërkojë që standardet e dyfishta të jenë konstruktive dhe të bëjnë disa përpjekje, megjithëse nuk e di se çfarë lloj përpjekjesh mund të bëjë Serbia”, ka thënë Millivojeviq për Telegrafin serb, transmeton më tutje lajmi.net.

Sipas tij, vendosja e taksës nga ana e Kosovës për mallrat serbe dhe boshnjake e ka vështirësuar pozicionin e Serbisë dhe nuk ka ndonjë shanse që Serbia të lëvizë nga ky pozicion. Sipas tij, e vetmja zgjidhje për vazhdimin e dialogut është heqja e taksës dhe se Kosova siç u shpreh ai, duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura në Bruksel, përfshirë këtu, themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.

Sipas Millivojeviq, qëndrimi i Amerikës mbi Kosovën është i qartë dhe se SHBA-të thjeshtë do të ushtrojnë presion mbi Serbinë për njohjen e pavarësisë së Kosovës.

“Amerika ka një ndikim të madh në Prishtinë. Deklaratat e ambasadorit amerikan në Prishtinë se, Kosova është shtet i pavarur që merr vendimet e veta dhe se Amerika nuk ndikon në to, nuk është i saktë. Thjesht, amerikanët në këtë mënyrë ushtrojnë presion ndaj Serbisë për të njohur pavarësinë”, deklaroi ai, transmeton më tutje lajmi.net.

Vizita e Palmer në Serbi gjatë ditës së nesërme vjen pak para Samitit të Parisit, i cili do të mbahet më 1 korrik dhe temë kryesore është gjetja e zgjidhjes në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Kujtojmë se Zëvendësndihmës sekretari i Shtetit të SHBA-ve, Matthew Palmer, me presidentin serb Aleksandar Vuçiq, ishte takuar edhe në tetor të vitit të kaluar.

Pas këtij takimi u tha se Amerika mbështet dialogun Kosovë-Serbi, për të arritur një marrëveshje që do të çonte në një normalizim të plotë të marrëdhënieve dhe se Uashingtoni ishte i përkushtuar në përparimin e Serbisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Se Serbia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës, e kishte kërkuar edhe presidenti amerikan, Donald Trump.

Në letrën që presidenti amerikan, Trump i kishte dërguar homologut të tij serb, Aleksandar Vuçiq, në rastin e Ditës së Republikës së Serbisë, përveç urimeve, Trump i kishte kërkuar Vuçiqit që sa më parë të arrihet një marrëveshje me Kosovën, që sipas tij duhet të jetë me njohje të ndërsjella. /Lajmi.net/

Lexo edhe: