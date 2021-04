Pallaska: Paradite shesin nacionalizëm, pasdite paguajnë rrymën e serbëve

Avokati Dastid Pallaska ka komentuar refuzimin e takimit të Albin Kurtit me Aleksandar Vuçiq në kuadër të dialogut që parashihej të zhvillohej më 11 maj si dhe propozimin për subvencionimin me 11 milionë euro në veri të Kosovës.

Pallaska deklaroi se ai paradite shet nacionalizëm me protokollin dhe datën e takimit me Presidentin e Serbisë, pasdite deputetët e tij propozojnë subvenciononim e krimit energjetik të Serbisë në veri të Kosovës.

“Së paku e “provum edhe këto,” siç thonin disa para zgjedhjeve, se ndryshe na kish’ mbet’ zhig përjetë!!!”,shkroi ndër të tjera Pallaska.

Më poshtë postimi i plotë:

Si tymi që sinjalizon zjarrin, edhe retorika nacionaliste është tregues i defiçencës patriotike dhe mungesës së kompetencës profesionale.Paradite shet nacionalizëm me protokollin dhe datën e takimit me Presidentin e Serbisë, pasdite deputetët e tij propozojnē subvensionimim e krimit energjetik të Serbisë në veri të Kosovës. Dhe atë, pasi kryqëzuan pa mëshirë secilën Qeveri të kaluar që e bëri të njëjtin gabim dhe u zotuan se do ta ndryshojnë këtë praktikë të gabuar posa të vijnë në pushtet.E gjithë kjo në kohë pandemie kur nuk ka plan për shpëtimin e ekonomisë nga falimentimi dhe kur mbesim i vetmi vend në Evropë që nuk ka arritur të blejë as edhe një vaksinë të vetme kundër Covid-19.Nejse, së paku e “provum edhe këto,” siç thonin disa para zgjedhjeve, se ndryshe na kish’ mbet’ zhig përjetë!!!./Lajmi.net/