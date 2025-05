Pakoja Ligjore që Limaj i dërgoi Kurtit përmban edhe kërkesën për uljen e pragut në 2%

Kryetari i NISMA Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka treguar se çka përfshin Pakoja Ligjore të cilin ia ka kërkuar Albin Kurtit.

“Renovimi i kapaciteteve tona energjetike, ne duhet të investojmë. Aty kemi pasur një bisedë përmbajtjesore, kemi pasur dytë njëjtën ide. Kam kërkuar që në paketën ligore të jetë Ligji për Investime Strategjike të jetë sa më i pranueshëm. Kam kërkuar që modeli i të Publiko-Privat si aeroporti duhet ta aplikojmë në shumë drejtime, vetëm kështu i bjen investimet nga jashtë. Kam kërkuar për çështjen e veteranëve duhet të trajtohet urgjent paga minimale, që menjëherë kam kërkuar që të ndryshojë pika që veterant mos me pas drejtë me punu, sepse duhet me ia leju me punu në sektorin privat. Kam folur për reformën zgjedhore, ne kemi kërkuar uljen e pragut, pra të ulet në 2%”, ka thënë Limaj.