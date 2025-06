Pakistani do ta nominojë presidentin amerikan Donald Trump për çmimin Nobel për Paqe Shteti i Pakistanit ka njoftuar se do ta rekomandojë presidentin amerikan, Donald Trump, për çmimin Nobel për Paqe për punën e tij në ndihmën për zgjidhjen e konfliktit të fundit midis Indisë dhe Pakistanit. Ky veprim, i njoftuar të shtunën, erdhi ndërsa presidenti amerikan po shqyrton mundësinë e bashkimit me Izraelin në sulmin ndaj objekteve…