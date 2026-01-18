Pakënaqësitë ndaj Gjykatës Speciale: Veteranët e UÇK-së protestojnë më 17 shkurt
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka folur për mundësinë e mbajtjes së një proteste të radhës kundër Gjykatës Speciale me 17 shkurt.
Ai tha se është në diskutim organizimi i një proteste më 17 shkurt në qendrën e Prishtinës, e cila synon të shprehë pakënaqësinë ndaj Gjykatës Speciale që, siç u shpreh ai “s’po di as vet se çfarë po bën”.
“Ne jemi në diskutim e sipër për një protestë me 17 shkurt në qendër të Prishtinës, protesta do të jetë në shenjë pakënaqësie të gjykatës speciale që po e stërgjatë procesin. Ne ende s’kemi marrë vendim, por jemi në diskutim e sipër. Sipas gjasave, protesta do të mahet me 17, pikërisht një ditë para fjalës përfundimtare”, tha Gucati në Klan Kosova.