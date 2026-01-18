Pakënaqësitë ndaj Gjykatës Speciale: Veteranët e UÇK-së protestojnë më 17 shkurt

Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka folur për mundësinë e mbajtjes së një proteste të radhës kundër Gjykatës Speciale me 17 shkurt. Ai tha se është në diskutim organizimi i një proteste më 17 shkurt në qendrën e Prishtinës, e cila synon të shprehë pakënaqësinë ndaj Gjykatës Speciale që, siç u…

Lajme

18/01/2026 18:54

Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka folur për mundësinë e mbajtjes së një proteste të radhës kundër Gjykatës Speciale me 17 shkurt.

Ai tha se është në diskutim organizimi i një proteste më 17 shkurt në qendrën e Prishtinës, e cila synon të shprehë pakënaqësinë ndaj Gjykatës Speciale që, siç u shpreh ai “s’po di as vet se çfarë po bën”.

“Ne jemi në diskutim e sipër për një protestë me 17 shkurt në qendër të Prishtinës, protesta do të jetë në shenjë pakënaqësie të gjykatës speciale që po e stërgjatë procesin. Ne ende s’kemi marrë vendim, por jemi në diskutim e sipër. Sipas gjasave, protesta do të mahet me 17, pikërisht një ditë para fjalës përfundimtare”, tha Gucati në Klan Kosova.

Artikuj të ngjashëm

January 18, 2026

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

January 18, 2026

Manipulimi me vota, Hyseni: Të njejtit, po u bënë deputetë, ta...

January 18, 2026

Abdixhiku kërkon të rinumërohen të gjitha kutitë e votimit, thotë se...

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Manipulimi me vota, Hyseni: Të njejtit, po u...

Abdixhiku kërkon të rinumërohen të gjitha kutitë e...

Po i garanton se po e sheron autizmin,...