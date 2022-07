Pak testime, shumë pozitive: Kjo është situata me COVID-19 në Kosovë Në 24 orët e fundit në Kosovë ka pasur 582 raste të reja. Krahasuar me ditët e kaluara, kjo shifër mund të konsiderohet e ulët, por jo kur krahasohet me numrin e personave që janë testuar, gjithsej 1233. Sipas kësaj, pozitiviteti i rasteve del të jetë 47,20 përqind. Në 24 orët e fundit ka pasur…