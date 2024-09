​Pak siguri në Prishtinë, për tetë muaj afër 4 mijë vepra penale

Gjuajtje me armë sikur nëpër filma në mes të lagjes “Aktash”, ku mbeti i vrarë Premtim Gashi i (Capave), pas konfliktit me Sekiraqët, kërcënimi me armë i punëtorit që dërgoi pica në po të njëjtën lagje, e shumë veprime tjera, kanë bërë që qytetarët e Prishtinës, mos të ndihen të sigurt në rrugë, madje thonë se nuk janë të sigurt as në shtëpitë e tyre.

Në Prishtinë kemi parë vozitje të shfrenuar, shkelje të polices së komunikacionit, gjuajtje e vrasje me armë nëpër lokale, vrasje të kalimtares së rastit, laboratore të kokainës, e shumë vepra tjera penale, të cilat shpesh herë krijojnë ndjenjën e pasigurisë për qytetarët.

Policia e Komuna ka vite që kanë nis procesin për krijimin e policisë së Prishtinës, por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur, derisa vetëm nga janari deri në muajin gusht të këtij viti, janë regjistruar 3952 vepra penale.

Mosthemelimi i Policisë së kryeqytetit po vlerësohet se ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në sigurinë në Prishtinë. Kurse, drejtoria e sigurisë dhe emergjencave në Komunën e Prishtinës njofton se janë në fazat e fundit të caktimit të hapësirës ku do vendosen Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit.

Ndërsa, sipas ish-kryeinspektorit të AKI-së, Burim Ramadani themelimi sa më shpejt i kësaj drejtorie, do i ndihmonte policët nga lirimi i punës dytësore e jo të merren me mbështetje për inspektorët, ndërtimet, parkingjet apo kundërvajtje të tjera.

Ramadani ka thënë për KosovaPress, se është jashtëzakonisht me rëndësi që Qeveria e Kosovës të mbledh Këshillin e Sigurisë së Kosovës, në të cilën do të riformulojë planin operacional të policisë për siguri.

“Është jashtëzakonisht me rëndësi që Qeveria e Kosovës të vendos në dy aspekte, së pari për sigurinë publike të jetës dhe pronës së qytetarëve, ta ketë një mbledhje të Këshillit të Sigurisë së Kosovës në të cilin sipas nenit 2.5 do të riformuloj ose rimbështet planin operacional të policisë për sigurinë dhe në anën tjetër sa më shpejt të veproj në themelimin e Policisë së kryeqytetit, sepse ajo do t’i ndihmonte jashtëzakonisht shumë lirimit nga punët dytësorë të Policisë së Kosovës dhe kështu Policia e Kosovës, do të mund të vendoste më shumë kapacitete për sigurinë në Prishtinë dhe jo të merret me mbështetje për inspektorët, ndërtimet, parkingjet apo kundërvajtjet të tjera,” ka thënë Ramadani.

Ndërsa, drejtori i sigurisë dhe emergjencave në Komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica është shprehur se deri më tani janë vendosur 58 kamera në hyrje-dalje të kryeqytetit dhe në dy vitet e ardhshme do vendosen dhe 200 të tjera.

“Jemi në fazat e fundit të caktimit edhe të hapësirës ku do të vendoset drejtoria e policisë së kryeqytetit, e cila do të bëj mbikëqyrjen e tri stacioneve ekzistuese të Policisë së Kosovës dhe këto struktura do të jenë në shërbim të kryeqytetit dhe qytetarëve… Vetëm se janë vendos 58 kamera në hyrje dalje të qytetit, në udhëkryqet kryesore dhe në dy vitet e ardhshme do të vazhdojmë që ta mbulojmë kryeqytetin me kamera të cilat do të vendosen në 200 pika në kryeqytet,” ka shtuar Fushtica.

E nga ana e qytetarëve, rrugët e kryeqytetit për momentin nuk janë të sigurta.

Qytetari Selver Lejnjani është shprehur se përveç varfërisë, tashmë është shtuar edhe frika se çka po ndodh rrugëve.

“Nuk ndihem i sigurt kur vriten njerëzit, qytetarët e Republikës në Kosovë, pa dallim feje rase, kushdo si çdo nacionalitet. Këtu ku jetojmë duhet të jetë një ambient i qetë, jetë e qetë normale për t’u zhvilluar në këtë varfëri të skajshëm, populli tash ia banë gajlen varfërisë apo frikën se çka po ndodh në rrugë dhe ku do të mbesim, ku do të shkojmë”, është shprehur ai.

Sipas mendimit të Edon Hazirit, vaksinat e COVID-19, kanë ndikuar te faktori njeri. Sipas tij, nuk mundesh të flasësh me askënd.

“Tash për tash si po ka vrasje, është puna që nuk je i sigurt as në rrugë, në shpi nuk je i sigurt, lëre më në rrugë…4:53 Kanë ndikuar shumë janë bë të egër, edhe për vete, po e shoh se po harrojë. E ka bërë të vetën vaksina, nuk mundesh të flasësh me askënd dy fjalë me i ndërru, si të egër”, ka vijuar Haziri.

Ndërkohë, Policia e Kosovës në një përgjigje me shkrim në disa statistika ka deklaruar se në vitin 2023 në Prishtinë janë regjistruar 6 mijë e 185 vepra penale.

“Totali i veprave penale në kryeqytet, për periudhën kohore janar-gusht 2024, janë 3952 vepra penale. Totali i veprave penale për vitin 2023 janë 6185 vepra penale. Drejtoria e kryeqytetit tani me është pjese e strukturës së policisë,” ka thënë PK në një përgjigje me shkrim