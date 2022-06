Pak orë deri te ndeshja, me këtë formacion pritet të luajë Kosova ndaj Greqisë

Në ndeshjen e parë të këtij edicioni të Ligës së Kombeve, Kosova shënoi fitore me rezultat 2-0 në udhëtim me golat e Valon Berishës dhe Edon Zhegrovës, kurse sonte do ta ketë një rival më të fortë, por entuziazmi te lojtarët është shumë i lartë para ndeshjes, raporton lajmi.net.

Sulmuesi Vedat Muriqi, i cili pritet të luajë startues edhe sonte, para ndeshjes ka deklaruar se i kanë analizuar lojërat e Greqisë dhe se tashmë i kanë të qarta pika e dobëta të tyre.

Edhe në këtë ndeshje, trajneri Alain Giresse pritet të luajë me një skemë ofanzive, ku bashkë me Muriqin, në sulm pritet të luajnë edhe Zhegrova dhe Bytyqi.

Ky është formacioni i mundshëm i Kosovës:

Muric, Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Aliti, Fazliji, Loshaj, Berisha, Zhegrova, Muriqi, Bytyqi.