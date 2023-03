Pak ditë pasi shkëlqeu me gol, Kumbulla godet me shqelm kundërshtarin dhe përjashtohet me të kuq Mbrojtësi i Kombëtares së Shqipërisë, Marash Kumbulla është ndëshkuar me karton të kuq në ndeshjen e Romës kundër Sassuolos në Serie A. Kumbulla u përjashtua në minutën e tretë shtesë të pjesës së parë me karton të kuq direkt pasi goditi me shqelm sulmuesin e Sassuolos, Berardin, shkruan lajmi.net. Kësisoj, gjyqtari njëherit akordoi edhe penallti…