Pak ditë pasi shijoi një gllënjkë raki, Kurti sonte uroi agjëruesit kosovarë me: Allahu kabull! Është kryeministër dhe me patjetër se i përshtatet secilit ambient. Shefi i ekzekutivit kosovar, Albin Kurti, pak ditë pasi shijoi një gllënjkë raki me kreun e Aleancës, Ramush Haradinaj, sonte mori pjesë në një iftar, përcjell lajmi.net. Ishte ky iftar i organizuar nga Oda Tregtare Kosovaro-Turke. Lajmin e konfirmoi Zyra e Kryeministrit përmes një komunikate…