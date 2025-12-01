Pak ditë më parë u përfshi në konflikt, publikohet fotoja e biznesmenit të vrarë në Elbasan
Detaje të reja janë zbardhur mbi atentatin e ndodhur mbrëmjen e së dielës në Elbasan, ku humbi jetën biznesmeni Edmond Mëhalla.
Policia ka marrë në pyetje disa persona që ndodheshin në zonën pranë vendit ku u ekzekutua biznesmeni.
Burime bëjnë me dije se pak ditë më parë viktima dyshohet se ishte përfshirë në një konflikt.
43-vjeçari kishte precedent penal në fushën e narkotikëve. Automjeti i përdorur nga atentatorët ishte një Audi ngjyrë e zezë dhe dyshohet se është larguar nga vendi i ngjarjes në aksin rrugor Elbasan-Librazhd.
Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30 të së dielës kur 43-vjeçari u qëllua me dy plumba në kokë ndërsa ndodhej në makinë pranë biznesit të tij. Viktima njihet me dy emra Edmond Hyka ose Edmond Mëhalla.