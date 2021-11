Pajtimi i tregon Monikës për lidhjen me ish-partneren: “E kisha mërzi të postonte foto në bikini…”

Pajtimi ka biseduar me Monikën për lidhjen me ish partneren.

Pajtimi ka treguar se ka qenë xheloz ndaj ish partneres së tij, shkruan lajmi.net.

Ai i ka treguar Monikës në detaje se çka i ka penguar tek ajo dhe se i ka rënë pishman tani për atëherë.

“Unë kur kam folur me një femër nuk jam nisur me mendimin që do ta bëj për vete dhe më pas ta lej.

Jam munduar të jap shumë nga vetja

.Më kan penguar shumë gjëra,të mos flisja me femra të tjera kur isha në diskotekë se ajo e merrte që unë do takohesha me atë më pas.Falenderoj zotin që nuk jam ndarë për gjëra më të mëdha”-tha Pm./Lajmi.net/

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)