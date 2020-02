Paguan biletë për ta parë Ronaldon, kompensohen tifozët e yllit portugez

Organizatorët e ndeshjes, The Fasta, premtuan se ylli portugez do të luante të paktën 45 minutat e ndeshjes, me 65 mijë tifozë që blenin bileta – të cilat u avulluan brenda pak minutave.

Ronaldo përfundoi ndeshjen duke qëndruar në stol, megjithatë, tifozët nuk ishin të lumtur për mungesën e përfshirjes së tij dhe emri i Lionel Messit thuhet se u brohorit në një moment si një shenjë e zhgënjimit të tyre, transmeton lajmi.net.

Pas kësaj, dy tifozë ngritën padi kundër organizatorëve të ndeshjes dhe tani iu është dhënë një rimbursim i plotë plus 194 funte për “ankth mendor”.

“Fasta mashtroi dhe përdori tifozët e Cristiano Ronaldo për përfitimin e tyre”, tha avokati i klientit Kim Min-ki.

“Për tifozët e Ronaldos, kjo është e barabartë me humbjen e lojtarit të cilin ata do admirojnë dhe mbështesnin tërë jetën e tyre”.

Kompensimi nuk ka gjasa të përfundojë këtu, ose me 87 tifozë të tjerë që kanë paraqitur një padi civile në lidhje me ndeshjen e cila, nëse fitohet, do ta shohë secilin paditës të fitojë 799 dollarë. /Lajmi.net/