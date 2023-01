Page Six: Dua Lipa po ndërton rezidencë shumëmilionëshe në Sarandë Superylli shqiptaro-britanik, Dua Lipa po ndërton një rezidencë shumëmilionëshe në Sarandë, thotë një burim ekskluzivisht për “Page Six”. Këtij mediumi i është thënë se shtëpia e re në qytetin bregdetar – që ndodhet përballë ishullit grek të Korfuzit – do të ketë pamje madhështore me pamje nga deti Jon. Lipës, e lindur në Britani nga…