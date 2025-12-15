Pagë minimale në letër apo në xhep?
Federata Sindikale e Punëtorëve të Sektorit Privat të Kosovës (FSPTSPK) i ka bërë thirrje Qeverisë së Kosovës në detyrë, si dhe çdo qeverie që do të dalë pas zgjedhjeve, që të zbatojë vendimin për rritjen e pagës minimale duke filluar nga 1 janari 2026. Sipas federatës, më 31 tetor 2025, Qeveria e Kosovës ka marrë…
Lajme
Federata Sindikale e Punëtorëve të Sektorit Privat të Kosovës (FSPTSPK) i ka bërë thirrje Qeverisë së Kosovës në detyrë, si dhe çdo qeverie që do të dalë pas zgjedhjeve, që të zbatojë vendimin për rritjen e pagës minimale duke filluar nga 1 janari 2026.
Sipas federatës, më 31 tetor 2025, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që paga minimale të rritet nga 350 euro në 500 euro, në dy faza. Faza e parë parasheh rritjen e pagës minimale në 425 euro bruto nga 1 janari 2026, ndërsa faza e dytë në 500 euro nga 1 korriku 2026.
FSPTSPK thekson se zbatimi i kësaj rritjeje është i domosdoshëm për t’ua lehtësuar koston e jetesës punëtorëve të sektorit privat, pas rritjes së ndjeshme të inflacionit dhe çmimeve në treg. Sipas sindikatës, Qeveria duhet të bëjë të gjitha përgatitjet e nevojshme financiare për transferimin e mjeteve tek kompanitë publiko-private që ofrojnë shërbime në institucionet publike, në mënyrë që pagat e muajit janar të dalin me rritje, konform vendimit të marrë.
Federata nëpërmjet një apeli, vlerëson se kjo çështje prek rreth 90 për qind të buxhetit të Qeverisë së Kosovës, pasi shumica e punëtorëve në kompanitë që kryejnë shërbime në institucionet publike vazhdojnë të paguhen me pagën minimale aktuale dhe nuk kanë buxhet të paraparë për rritjen e paralajmëruar.
FSPTSPK thekson gjithashtu se paga minimale duhet të aplikohet vetëm në kushte të jashtëzakonshme dhe se kërkesa e sindikatës mbetet që ajo të jetë së paku 600 euro./kp