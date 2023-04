​“Pagat” në Kushtetuese, LDK: Do të rrëzohen padrejtësitë e Kurtit

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) e ka mirëpritur veprimin e Avokatit të Popullit për dërgimin e Ligjit për pagat në sektorin publik në Gjykatën Kushtetuese. Nga kjo parti presin që Kushtetuesja të rrëzojë këtë ligj i cili hyri në fuqi në shkurt të këtij viti.

Avokati i Popullit kishte pranuar 104 ankesa nga subjekte të ndryshme të sektorit publik në lidhje me këtë ligj prandaj e dërgoi të premten në Kushtetuese, me kërkesë për vlerësimin e përputhshmërisë së tij me Kushtetutën. Ankesat e pranuara u tha se kishin të bënin kryesisht me uljen e koeficienteve, rrjedhimisht me zvogëlimin e pagave, heqjen e shtesave apo trajtimin joadekuat dhe jo të barabartë ndërmjet pozitave të përcaktuara me ligj.

Anëtari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Xhafer Tahiri tha se Qeveria e Kosovës jo vetëm që dështoi të rrisë pagat në sektorin publik, por bëri padrejtësi të madhe përmes Ligjit të pagave tek punëtorët e këtij sektori.

Ai beson se Gjykata Kushtetuese do të rrëzojë këtë ligj në mënyrë që punonjësit në sektorin publik të kenë paga të dinjitetshme dhe të mos ketë diskriminime mes tyre.

“Kjo qeveri jo që vetëm dështojë të rrisë pagat në sektorin publik ashtu siç ishte kërkesë e punëtorëve në sektorin publik por edhe bëri padrejtësi të mëdha me Ligjin e pagave duke krijuar një disharmoni dhe duke shkelur të drejtat e punëtorëve në sektorin publik… Ne besojmë që Gjykata Kushtetuese do të jap drejtësi, do të rrëzojë këtë ligj dhe do të ruajë të drejtat e punëtorëve në sektorin publik në atë mënyrë që paga e tyre të jetë e dinjitetshme për punën që ata e bëjnë dhe po ashtu të mos ketë kaq shumë diskriminime në sektorin publik ashtu siç ka propozuar kjo qeveri. Prandaj, ne presim që Gjykata Kushtetuese ta kthejë prapa është këtë ligj duke vërtetuar edhe njëherë se kjo qeveri vazhdon të jetë një shkelëse serike, përsëriste, recidiviste e Kushtetutës”, thotë Tahiri.

Sipas Tahirit, institucioni i Avokatit të Popullit ka gjetur mjaftueshëm elemente që tregojnë se Ligji për paga ka shkelur liritë dhe të drejtat e njeriut.

Ai thotë se ky ligj është dërguar në Gjykatën Kushtetuese nga një Avokat i Popullit qe është zgjedhur nga kjo qeveri.

“Avokati i Popullit ka gjetur mjaftueshëm elemente se ka shkelje të lirive dhe të drejtave të njeriut që ky ligj të përfundojë në Gjykatën Kushtetuese. Është ky Avokat i Popullit që është emëruar nga kjo qeveri, jo nga një qeveri tjetër, edhe njëherë Gjykata Kushtetuese do të konfirmojë se Qeveria e Kosovës është për fat të keq recidiviste kur është fjala për shkeljen e Kushtetutës”, tha ai.

Me Ligjin për paga, vlera e koeficientit të pagës në sektorin publik është caktuar të jetë 105 euro, gjë që ngjalli reagime të shumta, pavarësisht pretendimeve të zyrtarëve qeveritarë se pati rritje.

Më 5 shkurt 2023, pas një procesi, i cili, sipas Avokatit të Popullit, nuk ka qenë një proces transparent, i përgjegjshëm dhe as demokratik, Ligji për paga ka hyrë në fuqi.