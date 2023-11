Padrejtësi!: Qeveria ua zvogëlon buxhetin 22 komunave Projekte të fushave të ndryshme të cilat do të ndikonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve, do të mbesin pa u realizuar edhe gjatë vitit të ardhshëm. Kjo pasi 22 komuna do të kenë më pak buxhet për investime kapitale se sa sivjet. Një nga këto komuna është ajo e Ferizajt, e cila vitin e…