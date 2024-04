Padia e Qeverisë ndaj Serbisë për gjenocid, ekspertët juridikë skeptikë Profesori i së Drejtës Penale Ndërkombëtare, Ismet Salihu, i ka shprehur preokupimet e tij lidhur me çështjen e padisë së Kosovës ndaj Serbisë për gjenocid. “Kjo është çështje shumë komplekse, shumë serioze. Lidhur me këtë, t’ju them, ne në Kosovë më shumë flasim duke filluar prej pushtetarëve tanë, mandej mediave e të tjera, por ndryshe…