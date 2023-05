Pacolli uron 1 majin me një foto të punëtorëve shqiptarë: Puna është nder Behgjet Pacolli ka uruar Ditën e Punëtorëve, 1 majin, me një foto të punëtorëve shqiptarë. “Gëzuar ditën e punëtorëve, kudo që jeni, çfarë do punë që bëni. Puna është nder, por duhet vlerësuar, me kushte të mira dhe respekt. Unë jam krenar, mirënjohës dhe i lumtur me kolegët e mi!”, ka shkruar ai në Facebook.