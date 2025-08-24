Pacolli: Ukraina i ka kthyer kosovarët në pikën kufitare me Moldavinë dhe i ka quajtur ‘terroristë’ – Të rishqyrtojmë qëndrimet ndaj atyre qe nuk na respektojnë

Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli ka thënë se sot, Ukraina i ka kthyer disa shtetas kosovar në pikën kufitare me Moldavinë. Ai ka thënë se ka dhjetëra shtete që ende nuk e kanë njohur Kosovën, por i lejojnë qytetarët të hyjnë në ato shtete me pasaportë kosovare, ndërkaq ai ka thënë se sot Ukraina këta…

Lajme

24/08/2025 18:41

Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli ka thënë se sot, Ukraina i ka kthyer disa shtetas kosovar në pikën kufitare me Moldavinë.

Ai ka thënë se ka dhjetëra shtete që ende nuk e kanë njohur Kosovën, por i lejojnë qytetarët të hyjnë në ato shtete me pasaportë kosovare, ndërkaq ai ka thënë se sot Ukraina këta kosovarë i ka ofenduar dhe maltretuar si dhe i ka quajtur “terroristë”.

“Ky nuk është rasti i parë: para disa vitesh, e njëjta Ukrainë veproi në mënyrë skandaloze me ekipin tonë kombëtar të futbollit, të cilët u detyruan të udhëtonin në Gjeorgji për të zhvilluar ndeshjen. Ne këtu në Kosovë vazhdojmë të tregojmë solidaritet dhe dhimbje për ta – ndërkohë që ata na poshtërojnë. A nuk është koha të rishqyrtojmë qëndrimet tona ndaj atyre që nuk na respektojnë as dinjitetin më minimal?” ,ka shkruar Pacolli në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë në Facebook:

Artikuj të ngjashëm

August 24, 2025

Lushaku-Sadriu: VV propozoi personalitete polarizuese, s’ka vullnet për konstituim...

Lajme të fundit

Lushaku-Sadriu: VV propozoi personalitete polarizuese, s’ka vullnet për...

Tejkaluan shpejtësinë, gjobitën me nga 300 euro e...

​Lista Serbe kthehet në garë, partitë politike me...

Intervenimet e shumta për shuarjen e zjarreve në...