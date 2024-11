Pacolli udhëton për në SHBA në prag të zgjedhjeve presidenciale atje Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka thënë se për këtë udhëtim ka pranuar ftesë nga miqtë e tij amerikan, ndërsa vizita e tij lidhet me zgjedhjet presidenciale të cilat do të mbahen me 5 nëntor. “Rrugës për SHBA në prag të zgjedhjeve presidenciale, me ftesë…