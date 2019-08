Pacolli udhëton për në Helsinki për takimin e Gymnihut

Në këtë takim do të marrin pjesë edhe gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor si dhe Përfaqësuesja e Lartë e Frederica Mogherinit, njofton Klan Kosova.

“Rrugës për në Helsinki, për të marrë pjesë në takimin EU+ËB6, në takimin e Gymnihut me Ministrat e Jashtëm, takim i organizuar nga @EU2019FI, @Haavisto & @eu_eeas @FedericaMog për të diskutuar për #Zgjerimin pas #ZgjedhjeveBE, sfidat aktuale në rajon dhe kërcënimet hibride. Po e pres me kënaqësi takimin për të parë dhe shkëmbyer mendime me kolegët”, ka shkruar Pacolli në Twitter.

On my way to #Helsinki to attend #EU+#WB6 Foreign Ministers Gymnich meeting hosted by @EU2019FI @Haavisto & @eu_eeas @FedericaMog to discuss the #Enlargement after #euelections, current challenges in the region & hybrid threats. Look fwd to see and exchange views with colleagues.

