Pacolli- Ramës: Nëse nuk mundesh me i rregullu mirë as kulmet e institucioneve që i drejton nuk ke çka rrin më aty Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Fitore Pacolli ka hedhur kritika ndaj të parit të komunës së Prishtinës, Përparim Rama. Ajo përmes një reagimi në rrjetin social në Facebook ka thënë se nësë Rama nuk mundet me i rregullu as kulmet nuk ka çka rrinë në Komunë. Reagimi i Plotë: A do të jep dikush përgjegjësi për…