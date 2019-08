Pacolli: Qeveria e re do ta përmbyllë menjëherë njohjen reciproke Kosovë-Serbi

Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli, ka thënë se çështja e njohjes reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë do të mbyllet me t’u krijuar Qeveria e re.

Sipas tij ekzekutivi i ri përveç përmbylljes së dialogut fokusin do ta ketë edhe të zhvillimi ekonomik dhe punësimi,

Postimi i plotë:

Dikush qe e ka te ndaluar me vendim gjyqësor të shpif në llogari të emrit tim, duhet pa hezitim, një orë e më parë të kërkoj falje, gjegjësisht ta korrigjojë shkrimin.

Kushdo që e ka problem ti kuptojë intervistat e mia, le të kërkoj ndihmë nga dikush tjetër, që është më i menqur dhe nuk është i frustruar.

Zgjedhjet e reja do të ofrojnë qeveri e cila do të përmbyllë menjëherë njohjen reciproke Kosovë-Serbi dhe kthej fokusin tek zhvillimi ekonomik dhe punësimi.