Pacolli publikon një fotografi të paparë më herët: Dikur mjekët menduan se kurrë s’do të mund të punoja përsëri Kryetari i AKR-së, deputeti i Kuvendit të Kosovës Behgjet Pacolli shpesh herë ndanë histori të jetës së tij me ndjekësit në rrjetet sociale. Ai sot ka ndarë një pjesë të jetës së tij, e që lidhet me shëndetin. Pacolli tha se dikur mjekët kishin menduar se kurrë nuk do të mund të punonte përsëri, por…