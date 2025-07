Pacolli pretendon se u kërcënua dhe u sulmua nga veterani i UÇK-së: Sulmi ishte i organizuar, jo spontan

Deputetja e VV-së, Fitore Pacolli, ka reaguar publikisht përmes një postimi në Facebook, duke e cilësuar si të organizuar incidentin që ndodhi në ambientet e lokalit “Home”, ku u përball me qytetarin Agim Pllashniku – person i njohur për publikun, i cili u arrestua më pas nga Policia.

Sipas Pacollit, sulmi nuk ishte spontan, por “i organizuar dhe i mirëkoordinuar”, ndërsa ngjarja është filmuar nga familjarë të Pllashnikut, konkretisht gruaja dhe vajza e tij. Deputetja thekson se videoja që po qarkullon në rrjetet sociale është e manipuluar dhe shkurtuar, pasi nuk përfshin momentin e, siç thotë ajo, sulmit verbal dhe fizik ndaj saj dhe asistentit të saj.

“Videoja është prerë qëllimisht për të fshehur momentin kur agresori më sulmon mua dhe e godet asistentin tim, si dhe kur tenton të fusë dorën në çantën që mbante – një çantë për të cilën dyshohet se mund të ketë pasur armë,” shkruan Pacolli.

Deputetja e VV-së pretendon se Pllashniku iu afrua me qëllime provokuese dhe kërcënuese. Ajo shton se në vendin e ngjarjes ishin të pranishëm edhe përfaqësues të institucionit të Avokatit të Popullit, përfshirë vetë Avokatin e Popullit, si dhe zyrtarë policorë në uniformë.

Pacolli kritikon ashpër edhe disa media, të cilat sipas saj po e paraqesin incidentin në mënyrë të shtrembëruar, duke e portretizuar Pllashnikun si viktimë dhe duke e cilësuar aktin si “heroik”.

“Ato portale janë kthyer në instrumente të dhunës së organizuar ndaj meje, duke përhapur qëllimisht urrejtje, kërcënime, shpifje dhe thirrje për sulme fizike e verbale. Këto veprime tashmë përbëjnë përgjegjësi penale,” thekson ajo.

Në fund të reagimit të saj, Pacolli deklaron se nuk do të frikësohet dhe as nuk do të tërhiqet nga angazhimi i saj politik.

“Unë nuk do të frikësohem. Nuk do të hesht. Nuk do të tërhiqem. Do të vazhdoj, sypatrembur dhe e palëkundur, rrugën time të drejtë,” përfundon deputetja e Vetëvendosjes.

Postimi i plotë i saj:

Sot, në ambientet e lokalit “Home”, u përballa me një akt të rëndë kërcënimi dhe sulmi verbal nga një person i quajtur Agim Pllashniku. Ky individ njihet në publik dhe nga autoritetet për të kaluarën e tij të dhunshme. Ky sulm nuk ishte aspak spontan, ishte i organizuar dhe i mirëkoordinuar.

Videoja që po qarkullon në rrjetet sociale është incizuar nga gruaja ose vajza e tij, të cilat ishin të pranishme në vendngjarje. Gruaja është e punësuar në institucionin e Avokatit të Popullit, ndërsa vajza pritet të jetë kandidate për Asamblenë Komunale nga radhët e PSD-së.

Kjo video nuk është e plotë. Ajo është prerë dhe manipuluar për të fshehur sulmin e tij ndaj meje si dhe momentin kur agresori e sulmon fizikisht asistentin tim, si dhe çastin kur tenton të fusë dorën në çantën që mbante në krah, një çantë për të cilën dyshohet se mund të ketë pasur armë.

Agim Pllashniku u afrua me tonë e mënyrë kërcënuese pranë tavolinës ku isha ulur, duke shfaqur qartazi qëllime agresive dhe provokuese.

Dëshmitarë të drejtpërdrejtë të këtij incidenti ishin përfaqësues të institucionit të Avokatit të Popullit, përfshirë edhe vetë Avokatin e Popullit, si dhe zyrtarë policorë në uniformë, të cilët ndodheshin në lokal në momentin e ngjarjes.

Disa portale, “gazetarë” dhe “analistë”, të financuar nga oligarkë dhe interesa të tyre të errëta, po e portretizojnë këtë sulm të rrezikshëm si një akt “heroik”, duke mbrojtur agresorin dhe duke tentuar ta paraqesin dhunuesin si viktimë.

Këto portale nuk kanë për qëllim informimin e publikut. Ato janë kthyer në instrumente të dhunës së organizuar dhe sistematike kundër meje, duke përhapur qëllimisht urrejtje, kërcënime, shpifje, thirrje për sulme verbale e fizike, si dhe dhunë politike e psikologjike, me qëllimin e vetëm për të më detyruar të tërhiqem nga angazhimi im politik.

Këto veprime tashmë përbëjnë përgjegjësi penale.