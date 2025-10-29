Pacolli përshëndet vendimin e Sirisë për ta njohur Kosovën
Lajme
Ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli është shprehur i gëzuar pasi Siria ka njohur Kosovën.
Ai ka përgëzuar presidenten Vjosa Osmani për punën që po e bën për të siguruar njohje për vendin.
“Sa e pashë lajmin se Siria e ka njohur Republikën e Kosovës, u gëzova shumë!
Po e ndjek me vëmendje punën tuaj, zonja Presidente urime dhe mos u ndalni!”, shkroi Pacolli.