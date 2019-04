Pacolli optimist për liberalizimin e vizave, thotë se do të ndodhë brenda këtij viti

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli është shprehur optimist se liberalizimi i vizave do të ndodhë brenda këtij viti.

Ai në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane ka thënë se pretendimet për tërheqje të njohjeve nuk qëndrojnë, raporton lajmi.net.

“Po e them këtë përgjegjësi se ky vit është vendimtar për Kosovën. Ne do të kemi viza gjatë këtij viti. Shpresoj që zgjedhjet evropiane të jenë në gjendje të forcojnë idenë e hapjes së Evropës për kosovarët dhe aq sa përcjell zhvillimet në fushatat elektorale nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh ideologjikisht. Kur e them këtë e dina se cilat parti e kanë mbështet Kosovën dhe konfigurimi do të jetë po thuajse i njëjtë”, tha ai.

Ai po ashtu tha se pretendimet për tërheqjen e njohjeve do të demantohen me faktin Kosova do të vizitohet nga shumë zyrtarë të këtyre shteteve për të cilat është pretenduar një gjë e tillë.

Pacolli foli edhe për njohjet e reja të Kosovës, për të cilat tha se është e vështirë të ndodhin për shkak të ndryshimit të gjeopolitikës ndërkombëtare.

Për këtë çështje, ai pati një fjalë interesante, duke iu referuar aeroplanit privat që e ka ministri Pacolli, sepse sipas tij, pa të do të ishte i mangët nga përkrahja.

Për demarkacionin me Malin e Zi, Pacolli tha se delemitimi i kufirit me ta ende nuk ka ndodhur dhe se si do të jetë fundi ai nuk e di.

Shefi i diplomacisë, gjithashtu i njoftoi deputetët për angazhimin e tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe hapjen e ambasadave të reja në shtete të ndryshme, ku tha se shumë shpejt pritet të hapet në disa shtete. /Lajmi.net/