Pacolli ngushëllon për Dacin, rikujton bisedën për renovimin e Kuvendit: Më preku thellë, kontribuova me 1.8 milionë euro
Behgjet Pacolli ka reaguar për vdekjen e ish kryetarit të Kuvendit, Nexhat Daci, duke kujtuar takimin e parë me të: “…Kur u njoha me të për herë të parë. Takimi me të nuk ishte i zakonshëm. Fjalët e tij, porosia dhe qetësia me të cilën i shprehu, u ngulitën përgjithmonë në kujtesën time dhe u…
Behgjet Pacolli ka reaguar për vdekjen e ish kryetarit të Kuvendit, Nexhat Daci, duke kujtuar takimin e parë me të:
“…Kur u njoha me të për herë të parë.
Takimi me të nuk ishte i zakonshëm. Fjalët e tij, porosia dhe qetësia me të cilën i shprehu, u ngulitën përgjithmonë në kujtesën time dhe u shndërruan në një obligim moral për mua.
“Zotni Pacolli, do të doja shumë që kjo ndërtesë të marrë një frymë të re — hapësira moderne, dinjitoze, që të përfaqësojnë të ardhmen e Kosovës. Nuk do të kisha dashur që kjo godinë të na rikujtojë vuajtjet dhe plagët e së kaluarës sonë. Nëse mundeni, ju lutem, ndihmoni.”
Kjo kërkesë, e thënë me dinjitet dhe vizion shtetëror, më preku thellë. Ishte arsyeja pse kontribuova me mbi 1.800.000 euro për rekonstruktimin e plotë të ndërtesës së Parlamentit: instalimet, fasadën, dekorimet e brendshme të hollit dhe sallave, të sallẽs kryesore, mobilimin e tyre, si dhe rregullimin e hyrje, hollit, zyrave të drejtuesve si the zyren e kryetarit ku sot punojne kryetaret e Parlamentit dhe me krenari takohen me delegacione te ndryshme!”
Ai ka thënë se që nga ajo ditë asgjë nuk është prekur në ndërtesën e kuvendit.
“Që nga ajo ditë, asgjë nuk është prekur. Sepse ajo punë u bë me respekt, me përkushtim dhe me dashuri për Kosovën. Për të kam pasur gjithmonë një respekt të veçantë. Sot e kujtoj me mirënjohje dhe nderim të thellë. U prehtë në paqe. Ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes dhe miqve të tij.”