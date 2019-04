Pacolli: Merkel dhe Macron i bënë presion Haradinajt për suspendimin e taksës

“Kancelarja Angela Merkel i ka bërë presion Kryeministri Ramush Haradinaj për heqjen e takës”.

Kështu ka thënë zëvendëskryeministri Behgjet Pacolli në Klan Kosova pas kthimit nga Samiti i Berlinit.

“Ka qenë presion miqësor, jo brutal. Ajo i tha kryeministrit se duheni ta suspendoni taksën, jo ta hiqni tërësisht”.

“Merkel gjatë gjithë kohës ka thënë argumente pse duhet të ndodh suspendimi. Madje Kancelarja garanton në një mënyrë se nëse nuk arrihet një marrëveshje gjatë periudhës së suspendimi – taksa të vendoset prapë”.

“Pastaj ka filluar presoni edhe nga Presidenti francez Emmanuel Macron. Kryeministri ka qenë në një situatë shumë të vështirë, por ai ka mbetur tek pikëpamjet e tija”.

“Merkel duket se pastaj për këtë çështje ka biseduar me Presidentin serb Aleksandër Vuçiq, ai gjithmonë e ka luajtur mirë rolin e viktimës – gjatë bisedës me Merkel duke pohuar me kokë jep garancion se do të dialogojë dhe se nga dialogu do të dalin rezultate”.