Pacolli me ish-presidentët e Shqipërisë viziton ish-krerët e UÇK-së në Hagë, ndan pamje nga atje Ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli, bashkë me tre prej ish-presidentëve të Shqipërisë ka vizituar ish-krerët e UÇK-së në Dhomat e Paraburgimit në Hagë. Pacolli e ka njoftuar një gjë të tillë në ‘Facebook’, duke thënë se qëllim i kësaj vizite ishte solidarizimi me udhëheqësit e UÇK-së, shkruan lajmi.net. “Sot së bashku me tre ish-presidentët e…